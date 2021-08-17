К тушению огня привлекли авиацию.

На юге Франции вспыхнули масштабные лесные пожары.

Об этом сообщает REUTERS.

По данным агентства, власти призвали людей держаться подальше от пожара, недалеко от деревни Гонфарон, примерно в 50 км к западу от туристического города Сен-Тропе на Ривьере.

Самолеты с водой уже направили в район, где было сожжено около 5000 гектаров земли и были эвакуированы кемпинги.

Напомним, ранее лесные пожары добрались до Черногории. Также новые очаги возгораний фиксируют в соседней Хорватии.

В Хорватии к тушению привлекли авиацию и спецтехнику. Пока эти возгорания небольшие по масштабам. Однако чрезвычайники предостерегают - в любой момент огонь может разнести на большие территории.

Как сообщал Погода УНИАН, в Черногории огонь подбирается к столице и жилым домам. Власти заявили, что причиной масштабного лесного пожара стал поджог.

А в Греции пожары вспыхнули 28 июля. Огонь заставил перекрыть часть автомагистрали, которая соединяла Афины с северными регионами страны. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы.

Автор: Екатерина Лиманская