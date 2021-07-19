Мощный ливень с ураганом пронесся по Харькову. Обильный дождь пошел внезапно и продолжался около 15 минут, но успел наделать беды.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам горожан, в одном из спальных районов сильный ветер повалил несколько деревьев. Во дворе одной из многоэтажек пострадала припаркованная машина. На нее упал навес, который ветром оторвало от окна. Также в некоторых районах прошел град.
Всего же, по данным ГСЧС Украины, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в 7 областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, метеорологи предостерегают, что экстремальные погодные явления в умеренных широтах будут учащаться из-за изменений климата.
"Экстремальные дожди будут выпадать тем чаще, чем теплее будет становиться планета", - говорит Андреас Финк из Института метеорологии и исследований в Карлсруэ.
Одной из причин эксперты называют то, что вследствие глобального потепления меняется также и атмосфера. В том, что вызванные человеческой деятельностью изменения климата нагревают нашу атмосферу, эксперты не сомневаются.
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