По предварительным данным, в результате непогоды никто из людей не пострадал.

Мощный ливень с ураганом пронесся по Харькову. Обильный дождь пошел внезапно и продолжался около 15 минут, но успел наделать беды.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам горожан, в одном из спальных районов сильный ветер повалил несколько деревьев. Во дворе одной из многоэтажек пострадала припаркованная машина. На нее упал навес, который ветром оторвало от окна. Также в некоторых районах прошел град.

Всего же, по данным ГСЧС Украины, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в 7 областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, метеорологи предостерегают, что экстремальные погодные явления в умеренных широтах будут учащаться из-за изменений климата.

"Экстремальные дожди будут выпадать тем чаще, чем теплее будет становиться планета", - говорит Андреас Финк из Института метеорологии и исследований в Карлсруэ.

Одной из причин эксперты называют то, что вследствие глобального потепления меняется также и атмосфера. В том, что вызванные человеческой деятельностью изменения климата нагревают нашу атмосферу, эксперты не сомневаются.

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Автор: Екатерина Лиманская