На днях в Украине ожидается небольшое похолодание.

Через несколько дней в Украине ожидается небольшое похолодание. Затем придет весеннее тепло до +15...+16, а затем снова температура снизится. При этом морозы в Украине еще будут. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее данным, с 8-9 февраля ожидается небольшое похолодание, "буквально на один день". Несмотря на это, температуры все равно будут плюсовыми, только на севере в темное время будет "минус".

Затем, с 10 февраля, воздух со стороны Средиземного моря принесет в Украину потепление до +15...+16. Теплая погода продлится до середины месяца, а затем может прийти более прохладный воздух.

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Между тем, как отметила Голеня, высокие температуры зимой в Украине - довольно частое явление в последние 20 лет.

В то же время морозы могут еще вернуться. "Конечно, еще и в марте можно ожидать", - резюмировала она.

В Украину идет тепло со Средиземного моря - что известно

Ожидается, что с 10 до 14-15 февраля в Украине заметно потеплеет благодаря воздуху со стороны Средиземного моря.

В этот период температура в Киеве днем составит до +10 градусов, а на юге, в Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется аж до +15...+16 градусов. Существенных осадков в эти дни не ожидается.

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