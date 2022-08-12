Некоторые сугробы достигли в высоту пяти метров.

На украинской полярной станции "Академик Вернадский" уже около недели не утихают метели и станцию постоянно засыпает снегом. Сейчас высота снежного покрова на острове Галиндез, где находится станция, составляет более 2,2 м, а некоторые сугробы достигли пяти метров.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

В частности, один такой сугроб образовался прямо у входа в "Вернадский", поэтому теперь повар Олег Курус может выходить на улицу со своего рабочего места на втором этаже прямо через балкон.

Как сообщается, интенсивный снегопад создал на станции настоящую зимнюю сказку, но изрядно добавил полярникам работы. Снег стараются оперативно расчищать всей командой, ведь повышение температуры до +1°С делает его чрезвычайно трудным и в условиях Антарктики быстро превращает в лед.

"Во время прошлой уборки усилился ветер, начался ые дождь, который намерзал слой льда на проводах, оборудовании, станции, снегу и даже на куртках полярников! Но поскольку метели продолжаются, то гололед уже покрывается новым слоем снега", - рассказала метеоролог 27-й УАЕ Анжелика Ганчук.

Напомним, ранее украинские полярники со станции "Вернадский" опубликовали снимки звездного неба. Такое бывает крайне редко, ведь небо над Антарктикой чаще всего затянуто облаками.

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