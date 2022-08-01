Украинские полярники на станции "Вернадский" наблюдали невероятное звездное небо.

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" имели возможность наблюдать невероятное звездное небо.

Об этом в Facebook сообщает Национальный антарктический научный центр.

По словам специалистов, увидеть чистое звездное небо над станцией можно не так уж часто: обычно тут все затянуто тучами, да еще и осадки идут.

"Это такая уникальная красота, что мы решили непременно поделиться ею с вами", - порадовали ученые и опубликовали несколько невероятных снимков.

Как ранее сообщал УНИАН, в феврале на украинской станции "Академик Вернадский" установлен новый температурный рекорд. Температура поднялась до +12,7°. Ученые связывают такое резкое потепление с явлением "атмосферной реки", усиленным эффектом "горного фена".

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