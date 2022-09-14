По прогнозам Укргидрометцентра, завтра в некоторых областях будет тепло, как летом.

В некоторых областях Украины 15 сентября ожидается настоящее летнее тепло. В частности, в Одесской области температура будет подниматься до +30°.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, днем 15 сентября в Украине ожидается +16°...+21°; в южной части будет +23°...+28°, а в Одесской области температура достигнет +30°. В то же время в Карпатах будет лишь +10°...+15°.

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Как сообщается, в четверг в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и восточных областях пройдут дожди. Днем в большинстве областей ожидается умеренный, а на Закарпатье и в Карпатах - местами значительный дождь. В южной части Украины покапают небольшие дожди.

Также, по данным синоптиков, в Карпатах, на юге и востоке страны днем местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Напомним, в ближайшую неделю синоптическая обстановка в Украине будет характеризоваться динамичностью и переменчивым характером погоды. По прогнозам, температура воздуха также будет испытывать колебания, но в среднем окажется близкой к климатической норме, на юге даже выше нормы на 2-4 градуса.

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