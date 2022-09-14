На западе Украины вероятны грозы, местами осадки будут сильными.

В четверг, 15 сентября, практически всю территорию Украины вновь накроют дожди и ливни. Сухо будет лишь в Крыму и большинстве южных областей. На западе страны местами ожидаются грозы. На севере и северо-западе столбики термомтеров покажут +16°...+18°, на юге будет теплее всего - до +23°...+26°, на остальной территории от +19° до +23°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +16°, ливень.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +17°, сильный дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +18°, ливень.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +17°, ливень.

В Тернополе 15 сентября ночью будет +14°, днем +18°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +17°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+23°, небольшая облачность, ливень.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, ливень.

В Виннице завтра будет +11°...+20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +13°, днем +17°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +13°, днем +17°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +20°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - сплошная облачность, температура воздуха +12°...+17°, дождь.

В Одессе 15 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +26°.

В Херсоне в четверг ночью +16°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +23°, сплошная облачность, дождь.

В Сумах температура воздуха составит +10°...+18°, сплошная облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +20°, сильный дождь.

В Днепре завтра температура ночью будет +16°, днем +19°, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +18°...+25°.

В Краматорске будет пасмурно, температура ночью +12°, днем +20°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +12°, днем +20°, небольшой дождь.

Народные приметы на 15 сентября

Видео дня

15 сентября - день Федота и Руфины, а также Момонтия Овчарника. Красный закат - скоро ударят первые морозы. Дождь идет 15 сентября - осень будет сухой.

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