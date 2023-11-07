Со второй половины ноября температура в Украине начнет ощутимо снижаться.

Ноябрь - переходный месяц от осени к зиме, поэтому синоптические процессы очень динамичны. В ближайшее время в Украину придет похолодание, однако снег ожидается только в Карпатах. На остальной территории осадки будут в виде дождей. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, важно, когда произойдет переход через ноль градусов, ведь даже от десятой части градуса может зависеть, - дождь пойдет или снег.

"Согласно расчетам, которые у нас есть на сегодня, начиная со второй половины ноября температура будет ощутимо снижаться. 13-14 ноября уже ожидаются определенные изменения, перестройка синоптических процессов", - прогнозирует синоптик.

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По ее данным, снег, снег с дождем или просто мокрый снег ожидаются лишь преимущественно в Карпатах. "Там это явление и было уже периодически, и снова может быть, особенно после прохождения циклона в среду, а затем и в субботу. Там уже, в принципе, даже снежный покров образуется", - говорит Наталья Птуха.

"Остальную территорию пока обходят такие снежные полноценные циклоны. Но это прогноз до середины ноября, до 15-го числа. Дальше ситуация может измениться", - акцентировала она.

Похолодание в Украине - что известно

Украину 8 и 9 ноября будет пересекать ноябрь. С этого времени ожидается похолодание, которое будет сопровождаться дождями, а в Карпатах - с мокрым снегом.

В частности, 9 ноября ночью похолодает до 1-6° тепла, а днем в большинстве областей будет лишь 6-13°. Только на юге Украины будет немного теплее, 7-12° ночью и 9-14° днем.

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