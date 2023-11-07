Перед выходными ночью уже ожидаются морозы.

На этой неделе в Украине будет преобладать переменчивая погода, но также мы почувствуем холодное дыхание ноября. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в среду и четверг, 8 и 9 ноября, Украину будет пересекать циклон. В течение недели ожидается чередование солнечной и дождливой погоды, а также снижение температуры.

Сегодня, по данным Укргидрометцентра, будет без осадков, только на Закарпатье и в Карпатах пройдет дождь. Температура днем составит 11-16°, а на юге страны воздух еще прогреется до 15-20°.

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В следующие двое суток пройдут дожди, ночью в Карпатах - с мокрым снегом. Днем 9 ноября в большинстве областей, кроме востока, ожидается прекращение осадков. Температура ночью снизится до 1-6° тепла, днем будет лишь 6-13°. В южной части ночью ожидается 7-12°, днем 8 ноября будет 13-19°, а 9 ноября похолодает до 9-14°.

Ветер на этой неделе будет юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с. Сегодня в Карпатах, а в четверг в восточных и юго-восточных областях местами прогнозируются порывы до 15-20 м/с.

В пятницу в Украине будет без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем столбики термометров в большинстве областей покажут лишь 7-13° тепла. В южной части ночью также похолодает, будет 1-7° тепла, а днем воздух будет прогреваться до 9-15°.

Изменение погоды в Украине - что известно

О том, что в ближайшие дни в Украине похолодает и пройдут дожди, говорит и синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, в среду циклон с юго-запада принесет дожди, а в Карпатах даже ожидается мокрый снег 8 ноября.

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