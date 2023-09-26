В конце месяца погода в Украине начнет меняться.

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая летняя погода, однако в конце сентября погода начнет меняться. Об этом в комментарии NV рассказала метеоролог Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"В течение этой недели у нас будет сохраняться такая летняя погода. Мы действительно можем ее так называть, потому что метеорологическое лето продолжается. Метеорологическая осень еще не наступила", - гововорит синоптик.

По ее прогнозу, ночью по всей стране будет около +9…+14 в течение всей недели. На побережье чуть теплее - до +18. Днем воздух в Украине будет прогреваться до +23…+28, только на Прикарпатье будет чуть свежее, +18…+22.

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"Осадков в целом не ожидаем, все спокойно - на нашу территорию влияет антициклон, центр которого располагается на северо-восток от территории Украины, и он, соответственно, обеспечивает нам такую спокойную, стабильную погоду без осадков. Воздушные потоки при такой синоптической ситуации северо-восточные, восточные, слабенькие, всего в пределах 3-10 м/с максимум", - пояснила синоптик.

По ее словам, в ближайшие дни погода будет довольно однообразной, но днем 30 сентября в западных областях местами ожидается кратковременный дождь.

"Как видим, в последний день сентября уже есть намек на определенные синоптические изменения, которые могут больше проявиться в начале октября. Насколько кардинальные - посмотрим, но, конечно, температура будет немного снижаться, хотя сейчас остается в пределах +22…+27 в течение всей недели", - рассказала Наталья Птуха.

По ее данным, в Киеве также ожидается спокойная погода. Днем в столице будет около +26, а ночью - в пределах +12…+14.

Когда погода в Украине изменится - прогноз синоптика

По словам синоптика Натальи Диденко, до конца сентября погода в Украине будет теплой, сухой и солнечной. По ее данным, снижение температуры воздуха ожидается с приходом октября, а первые дожди ориентировочно будут после 3 октября.

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