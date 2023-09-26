Изменение погоды в Украине ожидается уже в первых числах октября.

С приходом октября в Украине ожидается изменение погоды: температура существенно снизится и пройдут небольшие дожди. Об этом комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"На октябрь, скажем так, определенные изменения уже прогнозируются. Во-первых, в плане температуры они больше будут выражаться, именно в первых числах октября. Там, опять таки, поступит поле высокого давления, антициклон, но воздушные потоки уже будут северные, и это немножко снизит температурные показатели", - пояснила синоптик.

По ее словам, температура в начале октября снизится приблизительно на 7 градусов по сравнению с тем, что есть сейчас.

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"То есть если теперь до +28, то в начале октября будет примерно +20 в дневные часы. Но, опять же, зависит от региона: на севере, на западе снижение температуры может быть более ощутимым, на юге - не таким значительным, там еще могут высокие значения оставаться", - пояснила Наталья Птуха.

По ее ловам, также произойдет перестройка всех синоптических процессов: наконец наступит время дождей, которых прежде всего стоит ждать на севере и на западе.

"На осадки 3-го октября есть какой-то намек, даже 2-го по западным областям", - сказала синоптик.

Прогноз на октябрь - какой погоды ждать украинцам

По данным Украинского гидрометценра, октябрь 2023 в Украине будет теплее обычного. Ожидается, что средняя за месяц температура будет около 7-13° тепла, что на 1-1,5°. Количество осадков в октябре будет в пределах нормы.

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