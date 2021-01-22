На выходных в Украине похолодает и начнутся дожди (карта)

12:00, 22 января 2021
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В воскресенье в Украине начнутся дожди. Сухо будет лишь на востоке страны.

На выходных в Украину придут дожди / Фото ua.depositphotos.com
На выходных в Украину придут дожди / Фото ua.depositphotos.com

В ближайшие выходные погода в Украине будет меняться. В субботу практически по всей территории страны ожидается сухая облачная погода. А в воскресенье уже начнутся дожди и немного похолодает.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Украину идут сильные снегопады и дожди - синоптик

  • Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет незначительная облачность, температура воздуха ночью -1°, днем +4°. В воскресенье в столице пойдет дождь, температура: +2°...+7°.
  • Во Львове в субботу ночью +2°, днем +10°, облачно с прояснениями, без осадков. В воскресенье ночью 0°, днем +8°, переменная облачность.
  • В Луцке в субботу ночью 0°, днем +7°, переменная облачность. В воскресенье ночью -1°, днем +4°, дождь.
  • В Виннице в субботу будет переменная облачность, температура воздуха +0°...+3°. В воскресенье - ожидается дождь, температура ночью +1°, днем +3°.
  • В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью +4°, днем +8°. В воскресенье ожидается +2°...+8°, ливень.
  • В Харькове в субботу - пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°. В воскресенье - пасмурно, -2°...+5°.
  • В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью +2°, днем +6°. В воскресенье - температура ночью опустится до -1°, а днем столбики термометров покажут до +8°. Весь день небо будет затянуто облаками.
  • В Симферополе в субботу - переменная облачность, +6°...+12°. В воскресенье +6°...+11°, облачно с прояснениями.
  • Жителям Мариуполя в субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -3°, днем +3°. В воскресенье ночью ожидается -3°, днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Краматорске в субботу будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +7°. В воскресенье ночью -2°, днем +8°, облачно с прояснениями.
  • В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье -3°...+7°, облачно с прояснениями.
Погода в Украине 23 января / УНИАН
Погода в Украине 23 января / УНИАН
Погода в Украине в воскресенье, 24 января / УНИАН
Погода в Украине в воскресенье, 24 января / УНИАН

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясная и безоблачная погода, температура до +7°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурная погода, ночью +3°, днем +13°. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем до +11°.

В Трускавце в субботу будет пасмурная погода, температура до +9°. В воскресенье температура днем повысится до +10°, а ночью упадет до -1°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +11°. В воскресенье - пасмурно, пройдет небольшой дождь, температура воздуха +3°...+8°.

В Затоке в субботу будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +8°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь. Температура до +8°.

В Бердянске в субботу будет пасмурно, температура до +4°, в воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -2°, а днем +3°. 

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Автор: Екатерина Лиманская

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