На выходных в Украине похолодает и начнутся дожди (карта)
В воскресенье в Украине начнутся дожди. Сухо будет лишь на востоке страны.
В ближайшие выходные погода в Украине будет меняться. В субботу практически по всей территории страны ожидается сухая облачная погода. А в воскресенье уже начнутся дожди и немного похолодает.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В Украину идут сильные снегопады и дожди - синоптик
- Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет незначительная облачность, температура воздуха ночью -1°, днем +4°. В воскресенье в столице пойдет дождь, температура: +2°...+7°.
- Во Львове в субботу ночью +2°, днем +10°, облачно с прояснениями, без осадков. В воскресенье ночью 0°, днем +8°, переменная облачность.
- В Луцке в субботу ночью 0°, днем +7°, переменная облачность. В воскресенье ночью -1°, днем +4°, дождь.
- В Виннице в субботу будет переменная облачность, температура воздуха +0°...+3°. В воскресенье - ожидается дождь, температура ночью +1°, днем +3°.
- В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью +4°, днем +8°. В воскресенье ожидается +2°...+8°, ливень.
- В Харькове в субботу - пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°. В воскресенье - пасмурно, -2°...+5°.
- В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью +2°, днем +6°. В воскресенье - температура ночью опустится до -1°, а днем столбики термометров покажут до +8°. Весь день небо будет затянуто облаками.
- В Симферополе в субботу - переменная облачность, +6°...+12°. В воскресенье +6°...+11°, облачно с прояснениями.
- Жителям Мариуполя в субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -3°, днем +3°. В воскресенье ночью ожидается -3°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Краматорске в субботу будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +7°. В воскресенье ночью -2°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье -3°...+7°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет ясная и безоблачная погода, температура до +7°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.
В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурная погода, ночью +3°, днем +13°. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем до +11°.
В Трускавце в субботу будет пасмурная погода, температура до +9°. В воскресенье температура днем повысится до +10°, а ночью упадет до -1°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +11°. В воскресенье - пасмурно, пройдет небольшой дождь, температура воздуха +3°...+8°.
В Затоке в субботу будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +8°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь. Температура до +8°.
В Бердянске в субботу будет пасмурно, температура до +4°, в воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -2°, а днем +3°.
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- Винница+3°... -3°
- Днепр+5°... 0°
- Донецк+5°... 0°
- Житомир+5°... -2°
- Запорожье+4°... +1°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+5°... -3°
- Кропивницкий+4°... -1°
- Луганск+4°... +1°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+9°... +3°
- Николаев+6°... +2°
- Одесса+6°... +1°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+7°... +3°
- Симферополь+9°... +5°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+6°... 0°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+4°... -2°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы+9°... 0°