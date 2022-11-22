По данным синоптиков, повышение температуры ожидается уже в ближайший четверг.

На этой неделе в Украине ожидаются колебания давления, осадки в виде дождя и мокрого снега, а в конце недели в Украину придет потепление, температура повысится на 2-5 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"22-24 ноября в Украине, кроме юга и востока, на дорогах местами гололедица, ночью в большинстве областей местами туман", - предупредили синоптики.

По их данным, в среду, 23 ноября, ночью в восточных, днем в западных областях ожидается дождь и мокрый снег. Температура ночью 0-7° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла, в восточных и южных областях ночью около 0°, днем 2-7° тепла, на крайнем юге 8-13°.

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В четверг в Украине, кроме восточной части, ожидаются дожди, местами - с мокрым снегом. Уже в этот день в Украине ожидается небольшое потепление. По данным Укргидрометцентра, температура повысится на 2-5 градусов.

В Украине объявили повышенный уровень опасности

На сегодня, 22 ноября, во многих областях Украины объявили І уровень опасности.

В частности, в западных, северных и большинстве центральных областей на дорогах ожидается гололедица. Отмечается, что погодные условия приведут к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

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