По данным синоптиков, опасность ожидается на западе, севере и во многих центральных областях.

На сегодня, 22 ноября, во многих областях Украины объявили повышенный уровень опасности.

В частности, в западных, северных и большинстве центральных областей на дорогах ожидается гололедица. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает ГСЧС Украины.

По данным спасателей, погодные условия приведут к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

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Как уберечься от ДТП во время гололеда

Во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, именно поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства.

Водителям следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

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