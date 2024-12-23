Осадков в ближайшие дни будет немного.

Последняя полноценная неделя декабря принесет похолодание в Украину. Ближайшие несколько дней еще будут относительно теплыми, а с середины недели, после Рождества, температура снизится по всей стране. В большинстве областей днем будет от -1° до +2°. Осадков не этой неделе будет немного. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Понедельник, 23 декабря, будет пасмурным. Местами на востоке и в Черкаской области покапают дожди, в Житомирской области вероятен снег. Температура на западе и севере будет от -1° до +2°, в центре и на востоке +2°...+6°, а на юге воздух прогреется до +6°...+9°.

24 декабря местами на западе, севере и в Черкасской области пройдут небольшие дожди, мокрый снег и снег.

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Температура останется без существенных изменений: на западе и севере будет холоднее всего, а на юге воздух прогреется до +7°...+11°.

На Рождество, 25 декабря, температура в Украине снизится до 0°...+4°, на юге - до +5°, в Крыму - до +12°. В этот день в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями, а небольшие дожди ожидаются на юге и юго-востоке страны.

После Рождества, 26 декабря, уже по всей Украине, включая юг, ожидается от 0° до +4°, в Крыму - до +5°. Существенных осадков не ожидается, но день будет пасмурный.

Перед выходными, 27 декабря, температура в Украине еще немного снизится - до -1°...+3° по всей стране.

Последние выходные в этом году будут сухими, но холодными. Ночью местами ожидается мороз до -4°...-7°, а днем ожидается "ноль" и небольшой "плюс".

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