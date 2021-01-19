В Украину идет оттепель: ночи станут теплее и пойдут дожди

Завтра днем ​​в Украине преимущественно 5-10° мороза, на западе днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

В Украине станет теплее / Фото ua.depositphotos.com

В Украине в четверг и пятницу, 21-22 января, ожидается повышение дневной температуры до оттепели.

Об этом Украинский гидрометцентр сообщает в Facebook.

Читайте также Скользко и холодно: в Украине на дорогах ожидается гололедица

По данным синоптиков, завтра на западе страны небольшой снег, днем ​​местами с дождем, на Закарпатье умеренный снег, на остальной территории без осадков. Температура ночью 15-20°, днем ​​5-10° мороза, в северо-восточных и восточных областях ночью 21-26°, днем ​​12-17° мороза, на западе страны ночью 4-9° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

21-22 января будет значительное ослабление ночных морозов и повышение дневной температуры до оттепели, преимущественно без осадков, лишь в Карпатском регионе 21 января небольшой снег, 22 января - небольшой дождь.

Вас также могут заинтересовать другие новости: