В Украину идет оттепель: ночи станут теплее и пойдут дожди
Завтра днем в Украине преимущественно 5-10° мороза, на западе днем от 2° мороза до 3° тепла.
В Украине в четверг и пятницу, 21-22 января, ожидается повышение дневной температуры до оттепели.
Об этом Украинский гидрометцентр сообщает в Facebook.
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По данным синоптиков, завтра на западе страны небольшой снег, днем местами с дождем, на Закарпатье умеренный снег, на остальной территории без осадков. Температура ночью 15-20°, днем 5-10° мороза, в северо-восточных и восточных областях ночью 21-26°, днем 12-17° мороза, на западе страны ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
21-22 января будет значительное ослабление ночных морозов и повышение дневной температуры до оттепели, преимущественно без осадков, лишь в Карпатском регионе 21 января небольшой снег, 22 января - небольшой дождь.
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