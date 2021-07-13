По всей стране будет +31°...+34° и ни намека на дожди.

Жара в Украине продолжает набирать обороты. В среду, 14 июля, столбики термометров подскочат до +34°. Усложнит ситуацию практически полное отсутствие облаков. Лишь в Крыму ожидается +29°. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет почти безоблачно. Температура воздуха ночью +20°, днем +33°.

Во Львове в среду будет почти безоблачно. Ночью +19°, днем +33°.

В Луцке - почти безоблачно, ночью +21°, днем +34°.

В Ривне в среду ожидается почти безоблачная погода, ночью +19°, днем +34°.

В Тернополе 14 июля ночью будет +18°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +31°.

В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +34°.

В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +32°.

В Виннице завтра будет +18°...+31°, ясно и безоблачно.

В Житомире в среду будет ночью +19°, днем +32°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +31°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, почти безоблачно.

В Полтаве завтра температура воздуха +19°...+31°, ясно и безоблачно.

В Одессе 14 июля - почти безоблачно, температура ночью +21°, днем +32°.

В Херсоне в среду ночью +18°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +32°.

В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+32°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +18°...+29°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +34°.

Народные приметы на 14 июля

14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.

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Автор: Екатерина Лиманская