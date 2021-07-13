14 июля в Украине будет очень жарко / фото ua.depositphotos.com
Жара в Украине продолжает набирать обороты. В среду, 14 июля, столбики термометров подскочат до +34°. Усложнит ситуацию практически полное отсутствие облаков. Лишь в Крыму ожидается +29°. Без осадков.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет почти безоблачно. Температура воздуха ночью +20°, днем +33°.
- Во Львове в среду будет почти безоблачно. Ночью +19°, днем +33°.
- В Луцке - почти безоблачно, ночью +21°, днем +34°.
- В Ривне в среду ожидается почти безоблачная погода, ночью +19°, днем +34°.
- В Тернополе 14 июля ночью будет +18°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +31°.
- В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +34°.
- В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +32°.
- В Виннице завтра будет +18°...+31°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в среду будет ночью +19°, днем +32°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +31°.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, почти безоблачно.
- В Полтаве завтра температура воздуха +19°...+31°, ясно и безоблачно.
- В Одессе 14 июля - почти безоблачно, температура ночью +21°, днем +32°.
- В Херсоне в среду ночью +18°, днем +33°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +32°.
- В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+32°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +18°...+29°.
- В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +33°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +34°.
Погода в Украине 14 июля / фото УНИАН
Народные приметы на 14 июля
14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.
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