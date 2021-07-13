14 июля в Украине будет очень жарко / фото ua.depositphotos.com

Жара в Украине продолжает набирать обороты. В среду, 14 июля, столбики термометров подскочат до +34°. Усложнит ситуацию практически полное отсутствие облаков. Лишь в Крыму ожидается +29°. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет почти безоблачно. Температура воздуха ночью +20°, днем +33°.
  • Во Львове в среду будет почти безоблачно. Ночью +19°, днем +33°.
  • В Луцке - почти безоблачно, ночью +21°, днем +34°.
  • В Ривне в среду ожидается почти безоблачная погода, ночью +19°, днем +34°.
  • В Тернополе 14 июля ночью будет +18°, днем +32°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +31°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +34°.
  • В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +32°.
  • В Виннице завтра будет +18°...+31°, ясно и безоблачно.
  • В Житомире в среду будет ночью +19°, днем +32°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +31°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, почти безоблачно.
  • В Полтаве завтра температура воздуха +19°...+31°, ясно и безоблачно.
  • В Одессе 14 июля - почти безоблачно, температура ночью +21°, днем +32°.
  • В Херсоне в среду ночью +18°, днем +33°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +32°.
  • В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +32°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+32°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.
  • В Днепре температура ночью будет +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно,  +18°...+29°.
  • В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +33°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +34°.
Погода в Украине 14 июля / фото УНИАН

Народные приметы на 14 июля

14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.

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Автор: Екатерина Лиманская