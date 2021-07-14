В ближайшие дни снижения температуры ожидать точно не стоит.

В Украине в последнее время установилась жаркая и сухая погода. Снижения температуры не стоит ждать до конца недели.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозам, снижение температуры в Украине ожидается не раньше понедельника, 19 июля. В этот день в западных областях ожидаются дожди, а в Ивано-Франковской и Львовской областях температура составит +25°...+27°.

На следующий день, 20 июля, похолодание немного продвинется к центру Украины - температура опустится до +22°...+27°. При этом на всем левобережье будет по-прежнему очень жарко, вплоть до +37°.

Далее жара начнет постепенно снижаться по всей стране. На востоке Украины это начнет ощущаться 22 июля. В этот день на востоке и юге страны максимально воздух прогреется до +30°, однако в большинстве областей будет до 28°. На остальной территории страны ожидается +23°...+27°.

Погода в Украине сегодня

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня, 14 июля, столбики термометров в Украине подскочат до +34°. Усложнит ситуацию практически полное отсутствие облаков. Лишь в Крыму ожидается +29°. Без осадков.

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Автор: Екатерина Лиманская