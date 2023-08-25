Его магнитуда составила 1,6. Подземные толчки зафиксировали на глубине 7 километров.

Поздно вечером 24 августа в Украине зафиксировали землетрясение. Об этом сообщает Главный Центр специального контроля.

Как сообщается, землетрясение зарегистрировано в 22:29 в районе села Балковцы, Днестровского района, Черновицкой области. Его магнитуда составила 1,6 (по шкале Рихтера). Подземные толчки произошли на глубине 7 километров.

"По расчетам землетрясение не несет угрозы для населения, по классификации землетрясений относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами", - сообщили специалисты.

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Как отмечается, последнее землетрясение с территории Черновицкой области было зарегистрировано 21 января. Тогда его магнитуда составляла 3,1 по шкале Рихтера.

Еще землетрясения в Украине

23 июля на Полтавщине зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,6. за несколько дней, 31 июля, землетрясение произошло недалеко от города Свалява, что на Закарпатье. Тогда магнитуда землетрясения составила 2,1. Более недели назад, 16 августа, на Закарпатье зафиксировали еще одно землетрясение. Его магнитуда составляла 2,2 и произошло оно на расстоянии 23 километров к востоку от Ужгорода.

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