На этот раз подземные толчки были зафиксированы в Ивано-Франковской области вблизи города Бурштын.

В Украине произошло еще одно землетрясение. На этот раз его зафиксировали в Ивано-Франковской области.

Об этом стало известно из Оперативной информации по вопросам гражданской защиты.

В частности, сообщается, что толчки были зафиксированы 19 октября В12:20:59 возле города Бурштын.

"Глубина гипоцентра 2,8+-3,5 км. Информация из населенных пунктов не поступала", - говорится в сообщении.

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Напомним, ночью 18 октября на Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5. Источник землетрясения бело расположен на территории Закарпатской области, на юго-запад от города Берегово, на глубине 5 километров.

Также в Ивано-Франковской области во вторник, 12 октября, произошло землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера. Тогда эпицентр землетрясения находился в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 километров.

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Автор: Екатерина Лиманская