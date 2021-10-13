Это уже второе землетрясение в Богородчанском районе на Прикарпатье в этом году.

В Ивано-Франковской области во вторник, 12 октября, произошло землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля на своем официальном сайте. Толчки зафиксировали в 10:25.

"Эпицентр землетрясения находится в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", - говорится в сообщении.

Специалисты уточнили, что на территории указанного района Прикарпатья в этом году это уже второе землетрясение. Предыдущее зафиксировали 13 июля - тогда магнитуда составила 2,3.

Как сообщал Погода УНИАН, 4 июня подземный толчок магнитудой около 2 зафиксировали селе Манява Богородчанского района - там, в частности, расположен известный старинный Манявский скит, а близ - популярный у туристов Манявский водопад.

А уже через несколько дней, 8 июня, на Ивано-Франковщине зафиксировали второе землетрясение за неделю. Тогда подземные толчки были зафиксированы измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района. Магнитуда толчков составила около 2,6 по шкале Рихтера.

В сентябре землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали на Донбассе и Закарпатье.

Автор: Юрий Годован