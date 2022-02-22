На этой неделе украинцев ждет весеннее тепло и период похолодания.

В Украине ожидается температура воздуха от -5 до +15 градусов. Ближайшая неделя покажет настоящие предвесенние метеорологические "качели".

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает meteoprog.

По ее словам, первая половина недели будет показывать "настоящие весенние градусы, иногда не только мартовские, но и даже апрельские". В течение дня температура воздуха в большинстве областей составит +6...+11 градусов, в южной части +9...+14 градусов, а в Крыму даже до +16 градусов.

"В среду-четверг, 23-24 февраля, в Украину зайдет более прохладная воздушная масса с севера. На это сразу отреагирует температура воздуха, которая снизится в дневные часы до +2 ... +5 градусов", - предупредила синоптик.

По ее прогнозу, 23 февраля теплая погода еще задержится в восточной части Украины, там вероятно до +6...+10 градусов, но холодный воздух уже 24 февраля дойдет и туда.

"Особенно ощутимым будет похолодание в ночные часы, когда столбики термометров будут опускаться до -1...-5 градусов", - рассказала Наталья Диденко.

Однако, согласно прогнозу, в конце недели температура воздуха в большинстве областей Украины снова повысится, предполагается в течение дня +4...+9 градусов, лишь в восточной части и на северо-востоке будет свежее, +2...+4 градуса.

"На неделе ветер в Украине будет преобладать западных направлений, будет порывистым, временами с сильными порывами", - предупредила она.

По словам синоптика, осадков в течение недели ожидается немного. Преимущественно дождь пройдет местами 22 февраля, 23 февраля в западных областях будет выпадать мокрый снег. 24-25 февраля в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса, осадки маловероятны.

"В субботу и воскресенье в западных и северных областях атмосферный фронт атлантического происхождения вызовет дожди, местами с мокрым снегом. Осадки предполагаются незначительными, однако с усилением ветра", - рассказала она.

На остальной территории Украины в субботу-воскресенье будет доминировать сухая, даже солнечная погода.

"В течение недели нас ожидают температурные контрасты, колебания атмосферного давления... однако также неделя обещает еще и солнышко, и тепло. Весна близко", - резюмировала Наталья Диденко.

Напомним, согласно прогнозу Погода УНИАН, в ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. Столбики термометров поползут вниз, кое-где ожидаются небольшие ночные морозы. До конца недели ожидается несколько дождливых дней, местами при понижении температуры пройдет мокрый снег.

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