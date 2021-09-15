В Украину мчится похолодание / фото flickr.com, samv678

В Украине в ближайшие дни сохранится довольно теплая погода, однако температура все же постепенно будет снижаться. 

Заметное похолодание в Украине начнётся с 18 сентября. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В частности, 18 сентября, снижение температуры коснется западных и северных областей Украины. В этот день воздух максимально прогреется до +17°...+20°, а ночью столбики термометров покажут +8°.

Погода в Украине 18 сентября / фото УНИАН

Затем температура в Украине будет постепенно снижаться, в Украине пройдут дожди. К 20 сентября на юго-востоке будет +21°...+24° днем, а на западе и севере дневная температура упадет до +9°...+13°. При этом ночью ожидается до +2°.

Погода в Украине 20 сентября / фото УНИАН

С 21 сентября похолодание накроет всю Украину. Холодные ночи до +3°...+5° ожидаются и на юге, и на востоке страны. Такая погода продержится в Украине несколько дней, и лишь к концу следующей недели ожидается повышение температуры на несколько градусов.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня-завтра в Украине сохранится теплая и сухая погода, а начиная с 17 сентября начнутся дожди. В частности, в пятницу, 17 сентября, дожди нагрянут в Украину с запада. Осадки затронут и северные области страны. 

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Автор: Екатерина Лиманская