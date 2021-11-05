По данным Укргидрометцентра, в течение выходных в Украину будет поступать более прохладная воздушная масса и начнется постепенное снижение температуры.

В Украине объявили штормовое предупреждение из-за тумана. Опасное метеорологическое явление ожидается ночью и утром 6 ноября.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Ночью и утром 6 ноября в южных и юго-восточных областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Согласно данным Укргидрометцентра, туманы ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

По данным Укргидрометцентра, в течение выходных движение воздуха над территорией Украины будет преобладать западных и юго-западных направлений, соответственно будет поступать более прохладная воздушная масса и начнется постепенное снижение температуры.

Но в то же время, по данным синоптиков, будет повышаться атмосферное давление, поэтому осадков будет становиться меньше, а прояснений больше.

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Так в субботу, 6 ноября, в Украине, кроме юга, ожидается небольшой дождь, в Карпатах - с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 5-10°, в западных областях 1-6° тепла; днем 8-13°, в южной части и восточных областях 13-18°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 3-6° тепла.

7 ноября будет без осадков, только днем на Закарпатье слабый дождь. Ветер ожидается южный с переходом на западный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

Напомним, в Украине на этих выходных прогнозируют начало похолодания. Температура воздуха будет плавно снижаться. Прохладный воздух будет распространяться по территории Украины.

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Автор: Екатерина Лиманская