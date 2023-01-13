По данным Укргидрометцентра, во многих областях ожидается туман.

На субботу, 14 января, а многих областях Украины объявили предупреждение из-за тумана. По данным синоптиков Укргидрометцентра, видимость упадет до 200-500 метров.

"14 января в большинстве западных, центральных, южных областях и в Крыму ночью и утром туман", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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Справка УНИАН. I уровень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, в Украине в ближайшее время ожидается повышение температуры. Возможны даже новые температурные рекорды.

По его данным, пик потепления придется на 17-21 января. Температура будет подниматься до +15 градусов.

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