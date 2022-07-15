Во многих областях Украины на сегодня объявили штормовое предупреждение.

Сегодня, 15 июля, во многих областях Украины ожидаются грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 15 июля в западных, северных и большинстве центральных областей грозы", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине сегодня

В Киеве будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +23°, гроза.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +22°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, сильный дождь.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, сильный дождь.

В Тернополе 15 июля ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +18°...+27°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, ливень.

В Виннице будет +11°...+26°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в пятницу будет ночью +15°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +34°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +16°...+28°.

В Одессе 15 июля - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.

В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +32°, небольшая облачность.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +14°...+24°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°, легкий дождь.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет ясно безоблачно, +14°...+28°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.

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