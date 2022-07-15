Сегодня, 15 июля, во многих областях Украины ожидаются грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Днем 15 июля в западных, северных и большинстве центральных областей грозы", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине сегодня
В Киеве будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +23°, гроза.
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +22°, ливень.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, сильный дождь.
В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, сильный дождь.
В Тернополе 15 июля ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, сильный дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, небольшой дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут +18°...+27°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, ливень.
В Виннице будет +11°...+26°, небольшая облачность, гроза.
В Житомире в пятницу будет ночью +15°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°, легкий дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +34°, небольшая облачность.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +16°...+28°.
В Одессе 15 июля - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.
В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +32°, небольшая облачность.
В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +32°.
В Запорожье температура ночью +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.
В Сумах температура воздуха составит +14°...+24°, небольшая облачность, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°, легкий дождь.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +30°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в пятницу будет ясно безоблачно, +14°...+28°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.