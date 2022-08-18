Погода в Украине 19 серня / фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 19 августа, в шести областях Украины ухудшится погода. В частности, ожидаются грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, непогоды стоит ожидать на востоке и юго-востоке Украины.

"19 августа в восточных и юго-восточных областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности, желтый, огоолшено в таких областях:

  • Харьковская;
  • Луганская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Херсонская.
скришот meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, до конца недели в Украине сохранится неустойчивая погода с периодическими дождями и не очень сильной жарой.

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