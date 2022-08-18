В пятницу, 19 августа, в шести областях Украины ухудшится погода. В частности, ожидаются грозы, град и шквалы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, непогоды стоит ожидать на востоке и юго-востоке Украины.
"19 августа в восточных и юго-восточных областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности, желтый, огоолшено в таких областях:
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Херсонская.
Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, до конца недели в Украине сохранится неустойчивая погода с периодическими дождями и не очень сильной жарой.