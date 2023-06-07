О пострадавших не сообщается.

Во вторник, 6 июня, в Румынии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщается на странице румынского Национального научно-исследовательского института физики Земли в социальной сети Facebook. В 20:26:52 в городе Арад (Крышани, вблизи границы с Венгрией) произошло сильное землетрясение на глубине 6,4 км. За землетрясением последовал афтершок магнитудой 3,1 балла в 21:04:08.

Телеканал Digi24 пишет, что на номер 112 поступило девять звонков о падении обломков зданий. В результате землетрясения никто не пострадал.

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По данным журналистов, толчки также ощущались в Клуже, Ораде, Хунедоаре и Тимишоаре.

Землетрясения - последние новости

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Украине произошло землетрясение магнитудой 2,2 балла по шкале Рихтера.

В апреле в Индонезии произошло сразу два землетрясения. Первое - магнитудой 6,1, а второе - 5,8 балла.

20 марта в Румынии уже фиксировали сильное землетрясение - 5,0 по шкале Рихтера. Тогда сообщалось, что люди были очень напуганы из-за подземных толчков, некоторые не могли удержаться на ногах.

Напомним, что в февале из-за землетрясения в Турции и Сирии пострадали 2,7 миллиона человек, погибли - более 50 тысяч. Было уничтожено и повреждено около 600 тысяч зданий.

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