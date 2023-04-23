По данным сейсмологического центра, первое землетрясение произошло на глубине 43 км, а второе – на глубине 40 км.

В Индонезии с разницей в несколько часов произошло два мощных землетрясения. Первые толчки имели магнитуду 6,1.

Как свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясения произошли в воскресенье в Кепулауан-Бату.

Первое землетрясение в EMSC оценили магнитудой 6,1. Оно произошло рано утром. Через несколько часов последовало еще одно землетрясение магнитудой 5,8.

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По данным сейсмологического центра, первое землетрясение произошло на глубине 43 км, а второе – на глубине 40 км.

Землетрясения в мире: последние новости

14 апреля в Украине зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,4. Землетрясение произошло в Закарпатской области. Примечательно, что днем ранее было зафиксировано землетрясение, источник которого находился в 10 километрах к западу от города Яремче, Ивано-Франковской области. Его магнитуда составила 2,5.

В конце марта на юго-востоке Турции произошла серия подземных толчков. Магнитуда самого мощного землетрясения составила 5,3. После зафиксировали два афтершока магнитудой 4.

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