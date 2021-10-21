Пострадавшего доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

В Одессе из-за сильного ветра падают деревья. Из-за "деревопада" уже пострадал мужчина.

Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии, человек пострадал в курортной зоне на Французском бульваре. В частности, инцидент произошел возле жилого дома №11б.

"Дом ОСМД. Дерево упало на авто, веткой ударило мужчину", - рассказали в мэрии. По данным пресс-службы, пострадавшего доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, на Французском бульваре это дерево повредило несколько автомобилей. Подобные случаи зафиксированы в разных районах города. Например, большое дерево упало на улице Косовской, заблокировав трамвайные пути.

Также порывистый ветер повалил огромное дерево на улице Одария, где повреждены из-за этого несколько машин. В региональном главке ГСЧС уточнили, что этот инцидент произошел в районе 13:00, дерево перекрыло проезжую часть. Сейчас спасатели с помощью бензореза распиливают его, чтобы освободить дорогу.

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Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 21 октября в Одессе наблюдается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/сек.

Ранее УНИАН уже сообщал, что синоптик пообещала украинцам еще одно потепление. По ее словам, после похолодания, которое ожидается уже в ближайшие дни в Украине снова наступят "чудесные теплые дни".

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Автор: Лариса Козовая