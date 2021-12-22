Газовое облако из вулкана поднялся в небо на 18 километров.

В Королевстве Тонга, что в Полинезии, начал извергаться вулкан. Местных жителей предупредили о возможности кислотных дождей.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, массивное газовое облако, образовавшееся в результате извержения вулкана Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, поднялось на высоту 18 километров над уровнем моря.

Специалисты утверждают, что пыль и газ могут привести к кислотным дождям, если смешаются с водой в атмосфере. Поэтому местных жителей и туристов предупредили о возможной опасности.

"Симптомами воздействия кислотного дождя являются зуд и раздражение кожи, нечеткость и изменение цвета зрения. Если глаза или кожа попали под кислотный дождь, обратитесь к врачу для получения соответствующего лечения", - говорится в предупреждении.

Напомним, на острове Ла-Пальма уже некоторое время не зафиксировано сейсмической активности. Появилась надежда, что трехмесячное извержение вулкана прекратилось.

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