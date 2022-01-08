Из-за метели на дорогах остаются заблокированными около тысячи автомобилей.

В Пакистане по меньшей мере 21 человек погиб, застряв в автомобилях в результате сильного снегопада.

Как сообщает ВВС, в настоящее время военные пытаются расчистить дороги и спасти тех, кто все еще находится в снежной ловушке вблизи города Мурри (горный курортный город на север от столицы Исламабада).

По словам министра внутренних дел Шейха Рашида, из-за метели на дорогах остаются заблокированными около тысячи автомобилей.

Читайте такжеПакистан всколыхнуло мощное землетрясение: десятки погибших (видео)Отмечается, что более 100 тыс. автомобилей заехали в Мурри за последние дни, чтобы увидеть чрезвычайно сильный снегопад.

Это вызвало огромные пробки на дорогах, которые вели в город и из него, сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, одной из возможных причин гибели людей является асфиксия после вдыхания выхлопных газов.

Сейчас этот район объявлен зоной стихийного бедствия, а людей призывают держаться подальше.

"Впервые за 15-20 лет такое большое количество туристов прибыло в Мурри, что вызвало большой кризис", - сказал Рашид.

В то же время, премьер-министр Имран Хан приказал провести расследование и ввести жесткие правила для предотвращения подобных трагедий.

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