Уже известно о 24 погибших, еще почти полсотни человек пострадали.

По меньшей мере 24 человека погибли в результате оползня в столице Эквадора Кито, еще 12 человек пропали без вести.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, после проливных дождей в ущелье недалеко от жилых кварталов скопилось много воды. В результате грязь и камни обрушились на дома.

Сообщается о 48 пострадавших.

Читайте такжеНа Мадагаскаре объявили красный уровень опасности из-за наводнения, много погибших (фото)

"Мы увидели эту огромную черную реку, которая тащила за собой все, нам пришлось карабкаться по стенам, чтобы спастись",- рассказала агентству очевидец.

На кадрах, опубликованных в сети видно, как поток сметает деревья, автомобили, мусорные баки и даже столбы линий электропередач.

Как сообщается, власти Эквадора не исключают возможности повторения оползней. Мэрия Кито создала приюты для пострадавших семей и начала расчистку улиц в городе.

Отметим, что в Эквадоре из-за проливных дождей реки начали выходить из берегов, повреждены сотни домов и дорог.

По данным агентства, в понедельник, 31 января, в Кито на один квадратный метр выпало 75 литров осадков. Это является самым высоким показателем почти за два десятилетия.

Напомним, на Австралию обрушились сильнейшие за 120 лет дожди.

Следите за новостями погоды в Telegram-канале Погода УНИАН.

Вас также могут заинтересовать новости: