Спасатели продолжают искать пропавших без вести.

Количество жертв наводнения и оползней в Бразилии перевалило за два десятка.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, стихия унесла жизни по меньшей мере 21 человека и оставила без крова более 600 семей. Также 9 человек получили ранения и еще многие числятся пропавшими без вести.

Пожарные и медики круглосуточно работали в поисках пострадавших в грязи.

С начала сезона дождей проливные дожди унесли жизни более 40 человек в двух штатах Бразилии.

Напомним, проливные дожди вызвали оползни и наводнения в бразильском штате Сан-Паулу. Среди погибших минимум семеро детей. Местные власти заявили, что выделят пострадавшим городам экстренную помощь.

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