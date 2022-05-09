9  мая в Украине будут дожди и грозы / фото ua.depositphotos.com

Неделя в Украине начнется с дождей, ливней и гроз. Осадки ожидаются на востоке, юге, в большинстве центральных областей, а также зацепят Сумскую и Ивано-Франковскую области. По всей стране ожидается небольшая облачность, а воздух прогреется максимально до +22°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +16°.
  • Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +10°, днем +17°.
  • В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +17°.
  • В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°.
  • В Тернополе 9 мая ночью будет +11°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°, ливень.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +11°...+22°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, гроза.
  • В Виннице сегодня будет +13°...+18°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +11°, днем +17°, практически безоблачно.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +17°, легкий дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность, гроза.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+16°, ливень.
  • В Одессе 9 мая - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +21°, легкий дождь.
  • В Херсоне в понедельник ночью +8°, днем +21°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°, легкий дождь.
  • В Запорожье температура ночью +10°, днем +20°, небольшая облачность, гроза.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+15°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +17°, сильный дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность, ливень.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +6°...+18°.
  • В Краматорске сегодня будет пасмурно, ливень, температура ночью +6°, днем +21°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +21°, ливень.
Погода в Украине 9 мая / фото УНИАН

Народный прогноз на 9 мая

9 мая - Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.

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