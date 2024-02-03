Синоптики предупреждают об ухудшении погоды.

На сегодня, 3 февраля, в Киеве объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, ожидается ухудшение погоды. Непогода также будет бушевать и по территории Киевской области.

"3 февраля днем порывы ветра 15-20 м / с", - сообщают синоптики. Из-за непогоды на Киевщине объявлен I уровень опасности.

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Погода в Киеве и области 3 февраля

Сегодня, по данным Укргидрометцентра, на Киевщине будет облачно. В течение дня ожидается мокрый снег с переходом в дождь. Ветер будет западный, 7-12 м/с, днем его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем по области +3°...+8°, в Киеве будет +4°...+6°.

По данным синоптиков, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Непогода в Украине - что говорит синоптик

Сегодня, 3 февраля, по всей стране ожидается осложнение погоды. По словам известного синоптика Натальи Диденко, погода будет некомфортной из-за сильного ветра и осадков. Так, по всей стране ожидаются дожди и мокрый снег в зависимости от температуры, а ветер западных направлений будет достигать штормовых порывов до 15-22 метров в секунду.

По ее данным, 4 февраля также будет ветрено и промозгло, но осадки станут слабее.

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