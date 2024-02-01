Перед выходными в Киеве станет больше солнца, однако усилится ветер. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.
Ночью в столице ожидается +1°...+2°, днем воздух прогреется до +4°, а ближе к ночи на 3 февраля вернется небольшой мороз. В течение дня ожидается небольшая облачность с достаточным количеством солнца. Без осадков.
Ветер северо-западного направления усилится до 10-15 м/с. Атмосферное давление повысится с 746 до 751 миллиметра ртутного столба.
Погода 2 февраля - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +3°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.
В Тернополе 2 февраля ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.
В Виннице завтра будет -1°...+4°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью 0° днем +4°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+4°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+2°.
В Одессе 2 февраля - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°.
В Херсоне в пятницу ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.
В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +2°, небольшая облачность, снег.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°.
В Днепре температура ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, -2°...+4°.
В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°, мокрый снег.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.