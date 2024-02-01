Температура 2 февраля будет около +4°.

Перед выходными в Киеве станет больше солнца, однако усилится ветер. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +1°...+2°, днем воздух прогреется до +4°, а ближе к ночи на 3 февраля вернется небольшой мороз. В течение дня ожидается небольшая облачность с достаточным количеством солнца. Без осадков.

Ветер северо-западного направления усилится до 10-15 м/с. Атмосферное давление повысится с 746 до 751 миллиметра ртутного столба.

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Погода 2 февраля - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +3°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.

В Тернополе 2 февраля ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Виннице завтра будет -1°...+4°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью 0° днем +4°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+4°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+2°.

В Одессе 2 февраля - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +2°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, -2°...+4°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°, мокрый снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.

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