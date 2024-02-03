В Украине 3 февраля ожидается ветреная и мокрая погода.

Сегодня, 3 февраля, в Украине будет ветрено и мокро, однако температура в течение дня повысится. Осадки в виде дождей и мокрого снега пройдут практически по всей стране. Будет пасмурно, а температура поднимется до +4°...+9°, лишь на востоке будет прохладнее, +2°...+3°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплее всего. Тут столбики термометров покажут +6°...+9°, только на Закарпатье будет не выше +5°. Ожидается пасмурная погода с дождями.

На севере страны тепло распределится неравномерно. Холоднее всего будет в Сумской области, где температура повысится лишь до +3°. На остальной территории термометры поднимутся до более комфортных +6°...+8°. Будет пасмурно, повсеместно пройдут дожди, местами - с мокрым снегом.

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Жителей востока Украины сегодня ждет самая холодная погода, всего +2°...+3°. Тут также будет пасмурно, повсеместно ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега.

В центральной части Украины теплее всего будет в Виннице, где воздух прогреется до +7°. На остальной территории будет +3°...+5°. Повсеместно ожидаются дожди и мокрый снег.

На юге Украины также будут наблюдаться небольшие температурные контрасты. В Крыму и в Запорожской области будет +3°...+4°, в Херсонской - до +5°, в Николаевской ожидается од +6°, а в Одесской области воздух прогреется до +7°. Тут также местами пройдут небольшие дожди, в Запорожской области - с мокрым снегом.

Приметы погоды 3 февраля

В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.

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