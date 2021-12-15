Воздух в столице прогреется до +4°.

В четверг, 16 декабря, в Киеве весь день сохранится пасмурная погода. Также ожидается небольшой дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров в столице покажут +1°, а днем воздух прогреется до +4°.

Добавит прохлады западный ветер, скорость которого в течение дня будет 2,1 - 2,8 м/с.

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Атмосферное давление утром будет на уровне 753 миллиметра ртутного столба, а к вечеру опустится до 748.

Погода в Украине 16 декабря

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +3°, небольшой дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, сильный дождь.

В Тернополе 16 декабря ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, ливень.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +4°, ливень.

В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +1°, днем +4°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет 0°...+3°, пасмурно, небольшой дождь.

В Житомире в четверг будет ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+2°.

В Одессе 16 декабря - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°, легкий дождь.

В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

В Днепре завтра температура ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +2°...+7°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°.

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Автор: Екатерина Лиманская