В большинстве центральных областей ожидается небольшая облачность. На остальной территории - пасмурно.

В четверг, 16 декабря, по всей Украине температура установится на уровне +2°...+4°, лишь в Крыму будет до +7°. В большинстве областей ожидается пасмурная погода. Все западные, северные, а также Винницкую, Черкасскую и Одесскую области накроют дожди. Местами осадки будут довольно интенсивными.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +1°, днем +4°, небольшой дождь.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +3°, небольшой дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, сильный дождь.

В Тернополе 16 декабря ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, ливень.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +4°, ливень.

В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +1°, днем +4°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет 0°...+3°, пасмурно, небольшой дождь.

В Житомире в четверг будет ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+2°.

В Одессе 16 декабря - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°, легкий дождь.

В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

В Днепре завтра температура ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +2°...+7°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°.

Народные приметы на 16 декабря

16 декабря - Ивана Молчальника. Кошка ложится на пол, крепко спит; лежит посреди комнаты, откинув хвост; лежит животом вверх; садится на подоконник и смотрит в окно - к потеплению. А если кошка скребет пол, то будет метель.

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Автор: Екатерина Лиманская