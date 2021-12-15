16 декабря часть Украины накроют осадки / фото ua.depositphotos.com
В четверг, 16 декабря, по всей Украине температура установится на уровне +2°...+4°, лишь в Крыму будет до +7°. В большинстве областей ожидается пасмурная погода. Все западные, северные, а также Винницкую, Черкасскую и Одесскую области накроют дожди. Местами осадки будут довольно интенсивными.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +1°, днем +4°, небольшой дождь.
- Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +3°, небольшой дождь.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.
- В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, сильный дождь.
- В Тернополе 16 декабря ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, ливень.
- В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +4°, ливень.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +1°, днем +4°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет 0°...+3°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Житомире в четверг будет ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, сильный дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+2°.
- В Одессе 16 декабря - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°, легкий дождь.
- В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
- В Днепре завтра температура ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +2°...+7°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°.
Погода в Украине 16 декабря / фото УНИАН
Народные приметы на 16 декабря
16 декабря - Ивана Молчальника. Кошка ложится на пол, крепко спит; лежит посреди комнаты, откинув хвост; лежит животом вверх; садится на подоконник и смотрит в окно - к потеплению. А если кошка скребет пол, то будет метель.
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