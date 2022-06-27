Продолжается запрет сожжения сухостоя и посещения лесов.

В Киевской городской государственной администрации предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 28-29 июня в столице и области.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"В Киеве и большинстве районов области 28-29 июня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В КГГА также напомнили, что на период военного положения в столице запрещено посещать леса и зеленые зоны вне жилых массивов. Кроме этого на территории Украины действует жесткий запрет жечь сухостой, за нарушение которого предусмотрен штраф.

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