Сегодня в Киеве будет холодно, затем на два дня температура чуть повысится, а с 6-8 числа в столицу вновь вернутся морозы.

В ближайшие два дня в Киеве чуть потеплеет, однако с 6 января морозы усилятся, а затем в столицу нагрянут сильные снегопады. Об этом в комментарии NV рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее данным, в Киеве и области в ближайшие сутки ожидается снижение температуры и осадки в виде снега.

4-5 января температура в столице будет до 0…-5 градусов и осадки в виде мокрого снега и дождя.

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По данным синоптика, 6-8 января в Киев снова вернутся морозы, а 7-8 января возможны значительные снегопады.

2023-й оказался одним из самых теплых в Киеве: погодные итоги года для столицы

Синоптики подвели итоги 2023 года в Киеве. Оказалось, что он стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года.

Среднняя за год температура оказалась на 1,8°С выше климатической нормы. 11 месяцев имели превышение температуры, а вот апрель оказался холоднее обычного.

Холоднее всего в Киеве было 8 февраля, когда температура опустилась до -10,3°С, а жарче всего – 29 августа, когда столбики термометров показали +35,9°С.

Всего в 2023 году в Киеве зафиксировали 47 температурных рекордов. Осадков в столице выпало 673 мм, что соответствует 109% климатической нормы.

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