В течение дня температура в столице будет повышаться.

В среду, 3 января, в Киеве будет морозно, а также ожидается снег. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью в столице температура упадет до -6°, а в течение дня постепенно будет повышаться, пока ближе к ночи столбики термометров не покажут +1°. Весь день в Киеве будет пасмурно, ожидается сильный снегопад.

Ветер будет юго-восточный, его скорость не превысит 5-10 м/с. Атмосферное давление понизится с 743 до 732 миллиметров ртутного столба.

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Погода 3 января - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +7°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°, дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +1°, днем +6°, дождь.

В Тернополе 3 января ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +9°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +4°, днем +9°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет 0°...+5°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Житомире в среду будет ночью -3° днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут до -11°...-4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +3°, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет -2, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...-1°, снег.

В Одессе 3 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Херсоне в среду ночью будет 0°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +5°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -11°, а днем -7°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем -5°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем +4°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +2°...+8°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем -1°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +1°, днем -4°.

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