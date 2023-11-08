Сотрудники фиксировали ограниченную видимость, южный ветер.

На Черногорском хребте утром бушевала непогода. Горы засыпало снегом.

Об этом по сообщил спасатель ГСЧС в Ивано-Франковской области Василий Фицак, обнародовав видео из Черногоры. "На Черногоре пришла зима", - написал он.

По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, такая погода на хребте была с сегодняшнего утра. Сотрудники фиксировали ограниченную видимость, южный ветер с порывами до 9 м/с, термометр показывал -1°С.

Снег в Карпатах

В этом году первый снег в Карпатах выпал 9 октября. На высокогорье зафиксировали мороз -6°, а также ветер скоростью 7 м/с. А 16 октября спасатели показали заснеженную вершину горы Поп Иван. Спасатели тогда сообщали, что Карпаты второй день засыпало снегом, а видимость составляла не более 30 метров. Спасатели спасли туриста у подножия горы Шпицы.

Погода на 9 ноября

В четверг температура в Украине продолжит снижаться. При этом дожди практически покинут территорию нашей страны. Осадки ожидаются только местами на востоке и в Крыму. В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью + 6°, днем +10°.

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