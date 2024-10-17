Дикие животные еще не спят.

В Карпаты пришла уже настоящая зима, а по лесам бродят медведи. Об опасности предупреждает Государственная пограничная служба Украины.

По данным службы, медведи оставляют свои "автографы" прямо под ноги пограничникам.

В ГПСУ показали снимки с отпечатками лап медведей и призвали туристов быть крайне осторожными:

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"Призываем быть осторожными во время пребывания в горной местности - снег уже покрыл тропы, а дикие животные не дремлют".

На высокогорье Карпат уже несколько дней лежит снег. Сегодня на горе Поп Ивн Черногорский температура утром опустилась до -8°. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост. В горах ясно, но одновременно дует ветер с порывами до 14 м/с.

По прогнозу Укргидрометцентра, 17 октября в Украине будет облачно с прояснениями.

В южной части, а также в восточных и Днепропетровской областях местами пройдет небольшой дождь. На остальной территории сегодня без осадков.

Ветер будет северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Днем столбики термометров в большинстве областей покажут +7°...+12°, только на Закарпатье воздух прогреется до +15°.

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