В Карпаты пришла уже настоящая зима, а по лесам бродят медведи. Об опасности предупреждает Государственная пограничная служба Украины.
По данным службы, медведи оставляют свои "автографы" прямо под ноги пограничникам.
В ГПСУ показали снимки с отпечатками лап медведей и призвали туристов быть крайне осторожными:
"Призываем быть осторожными во время пребывания в горной местности - снег уже покрыл тропы, а дикие животные не дремлют".
Погода в Украине
На высокогорье Карпат уже несколько дней лежит снег. Сегодня на горе Поп Ивн Черногорский температура утром опустилась до -8°. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост. В горах ясно, но одновременно дует ветер с порывами до 14 м/с.
По прогнозу Укргидрометцентра, 17 октября в Украине будет облачно с прояснениями.
В южной части, а также в восточных и Днепропетровской областях местами пройдет небольшой дождь. На остальной территории сегодня без осадков.
Ветер будет северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Днем столбики термометров в большинстве областей покажут +7°...+12°, только на Закарпатье воздух прогреется до +15°.