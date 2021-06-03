Зима никак не покидает украинские Карпаты. Сегодня, 3 июня, на высокогорье была зарегистрирована минусовая температура, а гора Поп Иван Черногорский покрыта снегом.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"По состоянию на 08:30 3 июня на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер восточный 15 м/с, температура воздуха -1°С", - говорится в сообщении.
Погода в Украине 3 июня
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По данным Укргидрометцентра, 3 июня в южной части, восточных и большинстве центральных областей облачно с прояснениями, умеренные дожди, грозы, температура днем 13-18°.
На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков; температура днем 16-21°; в Карпатах днем 5-10°.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/сек.
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