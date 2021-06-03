Сегодня в Карпатах зафиксировали температуру -1°С.

Зима никак не покидает украинские Карпаты. Сегодня, 3 июня, на высокогорье была зарегистрирована минусовая температура, а гора Поп Иван Черногорский покрыта снегом.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:30 3 июня на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер восточный 15 м/с, температура воздуха -1°С", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 3 июня

Читайте такжеНикакой жары и много дождей: синоптик дала прогноз на лето

По данным Укргидрометцентра, 3 июня в южной части, восточных и большинстве центральных областей облачно с прояснениями, умеренные дожди, грозы, температура днем 13-18°.

На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков; температура днем 16-21°; в Карпатах днем 5-10°.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/сек.

Вас также могут заинтересовать Новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская