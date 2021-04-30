Сегодня, 30 апреля, в Карпатах идет дождь, температура держится на уровне +2°.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, мелкий дождь, ограниченная видимость, ветер северо-западный 10-12 м/с", - говорится в сообщении.
По сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.
Ухудшение погодных условий на Закарпатье
30 апреля, на Закарпатье ожидается ухудшение погодных условий.
"На Закарпатье ожидается значительный дождь - 1 уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении ГСЧС.
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