Местами навалило два метра снега.

Рекордный снегопад обрушился на Японию, нарушив движение транспорта. Без света остались тысячи семей.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, снегопады вдоль побережья Японского моря продолжаются уже седьмой день. По меньшей мере 10 человек получили травмы из-за снежной бури, двое из них - серьезные. Жителям пострадавших регионов настоятельно рекомендуется воздерживаться от всех несущественных прогулок.

Больше всего снега выпало в Аомори - 200 сантиметров, при этом снег также скопился в городах Киото, Нагоя и Хиросима.

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Сильный снегопад стал причиной пробок на дорогах, вызвал отмену рейсов и нарушение работы транспорта в некоторых частях центральной Японии.

Как сообщается, более 3200 семей в регионе остались без электричества.

Напомним, сильные дожди обрушились на бразильский штат Баия, нанеся катастрофический ущерб. Из-за осадков начались наводнения.

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