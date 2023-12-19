Синоптики предупреждают об усложнении погоды уже в ближайший час.

На сегодня в Харькове и Харьковской области объявили повышенный уровень опасности. Синоптики прогнозируют усложнение погоды уже в ближайший час. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 19 декабря по городу и области будет туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными на дорогах. Объявлен I уровень опасности, желтый.

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Погода в Харькове и области - прогноз на ближайшие дни

Сегодня, 19 декабря, на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами по области туман. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем 0-5° тепла. В самом Харькове также будет без существенных осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут 2-4° тепла.

20 декабря будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ожидается слабый туман, а на дорогах местами гололедица. Юго-западный ветер усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла.

21 декабря на Харьковщине также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью усилится до 9-14 м/с, а днем будет 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла.

22 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами ожидаются небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ночью будет от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

23 декабря уже будет облачная погода. Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью от 2° мороза до 3° тепла, а днем 0-5° тепла.

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