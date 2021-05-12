Тысячи цветов окутали ботанический сад своим приятным ароматом.

В Киеве расцвели аллеи сирени, груш и яблонь.

Об этом сообщается на странице Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко в Facebook.

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"Волнующий момент, когда расцвели первые цветы на сирени. Этот аромат вы ни с чем не перепутаете", - говорится в сообщении.

Сотрудники ботсада пригласили всех желающих пройтись по живописным весенним аллеям.

Посетить ботанический сад имени Гришко можно ежедневно, с 8:30 до 21:00.

Справка УНИАН. Национальный ботанический сад имени Николая Гришко Национальной Академии наук Украины занимается проектированием и созданием новых ботанических садов и парков, разработкой научных основ озеленения и фитодизайна предприятий и организаций.

По разнообразию коллекций живых растений, масштабам территории, уровню научных исследований занимает одно из ведущих мест среди крупнейших ботанических садов Европы.

Аллея сакур в Херсоне

В Херсоне расцвела аллея сакур. Деревья были подарены городу послом Японии 4 года назад.

Деревья высадили на центральном проспекте в честь 25-й годовщины дипломатических отношений между странами. Японские вишни украсили центр города буйным розовым цветом.

В Херсоне и до этого несколько раз пытались культивировать сакуры, и растения гибли из-за сильной жары. Здесь же, возле городской больницы, за деревьями пристально ухаживают медики. Поливают их и призывают горожан бережно относиться к красоте, ведь японцы обещали наведаться через 10 лет, чтобы полюбоваться цветением подаренных деревьев.

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Автор: Елена Пилипчак